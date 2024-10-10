Наццентр «Россия» представит серию ток-шоу о будущем РФ с участием политиков

На площадке национального центра «Россия» состоится серия ток-шоу с участием заместителей председателя правительства страны. Каждое из семи ток-шоу с общим названием «Открытые диалоги: 100 вопросов о будущем России» будет посвящено одной из национальных целей развития, определенных указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщают организаторы ток-шоу.

До конца года гостями шоу станут вице-премьеры, курирующие работу по достижению национальных целей развития страны: Марат Хуснуллин, Дмитрий Патрушев, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко и Денис Мантуров. Также участвовать в ток-шоу будут профильные министры, главы регионов, представители бизнеса, общественных движений и ассоциаций.

Ток-шоу будут мультиформатными: вопросы можно будет задать через специальный раздел на портале Национального центра «Россия», а также через колл-центр и по видеосвязи. Транслировать шоу планируется на телевидении, на сайте и социальных сетях Национального центра.

«Выставка «Россия» была посвящена достижениям, которыми гордится вся страна. Наступило время создавать будущее, и мы приглашаем всех принять в этом участие. Национальные цели развития России — это те направления работы государства, которые определил президент Владимир Путин в интересах каждого человека. Наша задача — организовать пространство для открытого диалога, где ответственные за направления расскажут, какие конкретные шаги будут предпринимать для достижения этих целей в ближайшие годы», — говорит генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Международная выставка-форум «Россия» проводилась с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года по указу президента. На одной площадке были собраны важнейшие достижения страны. Выставку посетили более 18,5 млн человек.

1 июля 2024 года президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия» для сохранения наследия выставки «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе.

С 4 по 6 ноября в Национальном центре пройдет Международный симпозиум «Создавая будущее». Участниками станут ученые и исследователи, футурологи и прогнозисты, писатели-фантасты, представители органов власти. В рамках открытия симпозиума будет дан старт выставке, которая поддержит идею диалога о будущем мира, в центре которого человек.