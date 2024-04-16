Нацпроект увеличил производительность предприятия в Лосино-Петровском

Благодаря нацпроекту «Производительность труда» предприятие в Лосино-Петровском за 2023 год увеличило производительность на 20%.

Производство колбасных изделий ООО «Царицыно ЭТАЛОН» за 2023 год увеличила производительность. Росту способствовало внедрение«бережливого производства» в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Для участия в нацпроекте был выбран один технологический участок поизготовлению варено-копченых изделий из курицы. Выстраивание линий оборудования для оптимизации процессов, оптимизация склада, где хранятся специи, оболочки и другие вспомогательные материалы, организация адресного хранения запчастей — все это позволило сократить простои и нарастить темпы выпускаемой продукции.

«Сейчас у нас на складе четко прописано, где что хранится, в каком месте.Этикетки, пленка, специи. Каждому наименованию есть своя ячейка, где он хранится. Это позволяет руководителю склада быстро собрать заказ для производства, затрачивая при этом минимум времени и уменьшая количество брака, то есть пересорт, который может возникнуть в процессе спешки», — рассказала начальник отдела контроля качества Анна Медведева.

Сейчас на предприятии принцы бережливого производства распространяют и на другие технологические участки.

«У нас есть два направления: куриный ассортимент и колбасы. Колбасу мывыпускаем вареную, копченую, сырокопченую, полукопченую. И те знания и навыки, которые получили на курице, мы перенаправляем на колбасу. Мы оптимизировали процессы, касающиеся вспомогательных материалов, уже передали это в производство. Разделили оборудование, выставив определенные линии для оптимизации процессов по колбасе, по упаковке», — рассказала директор компании Инна Романюк.

Она добавила, что за счет минимизации технологических процессов, которые были применены на куриной продукции, они надеются достичь таких же результатов и на колбасном направлении.

В конечном итоге принципы «бережливого производства» будут применены на всех участках предприятия.

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