Нацпарк «Лосиный остров» вошел в тройку лидеров по посещаемости в начале осени

Росзаповедцентр обнародовал данные по посещаемости заповедных территорий России в сентябре. В тройку лидеров вошел подмосковный национальный парк «Лосиный остров», который за первый месяц осени посетило 380 тысяч человек, это на 90 тысяч больше, чем в сентябре 2024 года. Первое и второе места заняли нацпарк «Кисловодский» (570 тысяч посетителей) и нацпарк «Сочинский» (494 тысячи), сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

У всех ООПТ первой тройки зафиксирован прирост числа посетителей. Всего же в сентябре заповедники, национальные парки и заказники посетило более 2 млн 235 тысяч человек.

Популярность нацпарка «Лосиный остров» связана с большой работой по повышению туристической привлекательности, которую проводит команда ООПТ. Наиболее популярны у посетителей Лосиная биостанция, дендрарий, интерактивная экскурсия «Царская охота», а также несколько экологических троп и маршрутов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.