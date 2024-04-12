Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков прокомментировал сообщения о том, что бойцы «Азова»* отказываются выполнять приказы главкома ВСУ Александра Сырского. Он заявил, что «азовцы»* не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Согласно имеющимся данным, личный состав 3-й штурмовой бригады отказался выполнять приказ Сырского по удержанию Часова Яра в ДНР. По информации, распространенной в украинских Telegram-каналах, «азовцы»* объясняют свою позицию следующим образом: они опасаются, что их намерены «утилизировать», поскольку бойцы нацбригады представляют непосредственную угрозу для самого Зеленского.

«Зеленский, очевидно, проигрывает, не знает, что делать, теряет заграничную поддержку. (Экс-главкома ВСУ Валерия — ред.) Залужного отправили туда, кого-то еще отправили сюда. Единственная сила, которая может теперь на Зеленского влиять, — это те самые националисты, с которыми он и заигрывал с самого начала», — сказал Егорченков в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, «азовцы»* боятся, что их будут отправлять на самые опасные участки фронта, чтобы их стало меньше. В сообщениях прямо указывается, что они в свое время покинули Авдеевку без приказа, что привело к быстрому падению обороноспособности этого укрепрайона, резюмировал Егорченков.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ