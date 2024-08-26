Национальный промышленный конгресс «PromSpace» пройдет в Москве 16 октября

сегодня в 10:26

Национальный промышленный Конгресс «PromSpace» пройдет 16 октября в Центре событий РБК по адресу: Москва, ул. Космодамианская набережная, 52, строение 7, сообщают организаторы мероприятия.

Мероприятие пройдет при официальной поддержке министерства промышленности и торговли РФ.

Национальный промышленный Конгресс «PromSpace» — открытая дискуссионная площадка, посвященная вопросам формирования актуальной промышленной повестки в России, поддержке отечественных производителей и повышению их конкурентоспособности.

Аудитория мероприятия — это руководители промышленных предприятий России, представители малого, среднего и крупного бизнеса, топ-менеджмент государственных корпораций, банков, фондов, институтов развития, представители законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также экспертное сообщество и СМИ.

Центральной темой конгресса в этом году станет «Промышленный суверенитет. Стратегическое партнерство государства, бизнеса и науки». Среди ключевых вопросов к обсуждению будут главные задачи новых национальных проектов технологического лидерства в разрезе промышленности, роботизация, развитие инструментов поддержки отраслей производства, роль индустриальных технопарков в достижении технологического суверенитета, маркировка товаров и другие.

В программе мероприятия ожидается пленарное заседание, отраслевые и тематические сессии, открытые экспертные дискуссии, деловые встречи B2B иB2G, работа выставочной экспозиции, а также заключение новых партнерских соглашений.

Участникам предлагают:

сформировать делегацию из числа перспективных компаний региона для активного участия в мероприятиях деловой программы;

организовать выставочный стенд региона в экспозоне;

сформировать делегацию из числа руководителей профильных министерств и департаментов для участия и выступления на стратегических сессиях;

оказать информационную поддержку мероприятию путем размещения анонса о Конгрессе на официальном сайте региона.

Заявки для участия необходимо подать до 20 сентября.