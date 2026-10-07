Национальный парк «Гыданский» на Ямале отмечает 30-летие

«Гыданский» основали 7 октября 1996 года как государственный заповедник. В 2019 году он получил статус национального парка: это позволило коренным малочисленным народам Севера законно охотиться и рыбачить на его территории при строгом экологическом контроле.

Парк занимает более 870 тыс. га, включая северные оконечности полуостровов Явай и Мамонта, острова Олений и Шокальского. Здесь нет предприятий, дорог и постоянных поселений. Мерзлота достигает толщины 150–300 метров, снег лежит около 240 дней в году.

На территории обитают 18 видов млекопитающих и 76 видов птиц. На островах постоянно живут краснокнижные белые медведи, встречаются атлантические моржи. Гыданская популяция северного оленя насчитывает около 400 особей. Летом сотни тысяч водных птиц прилетают сюда для гнездования.

Обычных экскурсий в парке нет. Посетить его можно в рамках индивидуального тура, научной экспедиции или сложного самостоятельного маршрута. Любую поездку необходимо согласовать с администрацией в поселке Тазовский. Телефон для справок: +7 (34940) 2-02-18.

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