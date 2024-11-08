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Национальный Форум «Здоровье и безопасность детей» пройдет в Москве 14 ноября

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям 14 ноября проведет III Национальный Форум «Здоровье и безопасность детей» на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». Об этом сообщила пресс-служба центра.

Одной из важнейших тем форума станет вопрос о духовно-нравственной и информационной безопасности детей. Работа многих секций будет просвещена обсуждению именно этой темы.

Площадка соберет ведущих экспертов по вопросам детства в России, представителей органов власти и общественных организаций. Участники форума обсудят проблемы защиты детей от посягательств в Интернете, профилактики потребления вейпов, влияния социальных сетей, а также преимущества и риски цифровизации образовательной среды.

В ходе форума будут обсуждаться вопросы военно-патриотического воспитания детей, а также реализации проектов по развитию досуговой деятельности детей и подростков.

Будут освещены вопросы развития поисково-спасательной деятельности, перспективы взаимодействия правоохранительных органов с волонтерскими объединениями, меры поддержки семей вынужденных переселенцев и пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Среди ключевых спикеров форума председатель попечительского совета национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская; исполнительный директор национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина; первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев; заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева; помощник министра МЧС России полковник Александр Коровин; председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В программе форума предусмотрены пленарное заседание, стратегические сессии, дискуссионные панели, мастер-классы, круглые столы, практические семинары.

Форум организован Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям при поддержке МЧС России и ОАО «РЖД».