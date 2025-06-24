Национальные приоритеты и Авито договорились совместно развивать кадровый потенциал России

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) АНО «Национальные приоритеты» и «Авито» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на укрепление кадрового потенциала страны и содействие национальным проектам «Кадры» и «Молодежь и дети». В рамках партнерства планируется информационная поддержка нацпроектов, а также реализация совместных программ в сфере занятости, сообщает пресс-служба компании.

«В партнерстве с АНО „Национальные приоритеты“ мы объединим наши ресурсы и экспертизу для поддержки важнейших государственных инициатив. Совместно мы будем активно работать над развитием человеческого капитала — ключевого фактора экономического роста. Платформа „Авито Работа“ обладает уникальными возможностями для соединения спроса и предложения на рынке труда, и мы будем активно использовать этот ресурс для поддержки национальных проектов России. Уверен, что совместная работа внесет значимый вклад в социально-экономическое развитие страны и поможет молодым специалистам найти свой профессиональный путь», — отметил старший управляющий директор «Авито» Артем Кумпель.

Он уточнил, что интерес работодателей к молодежи растет: за год количество вакансий для студентов увеличилось в 1,5 раза.

Одним из ключевых направлений станет участие в проекте «Профессионалитет», где компании будут помогать студентам всех уровней образования выстраивать карьерные траектории и узнавать о возможностях профессионального роста. Согласно данным компании, в первом квартале 2025 года число вакансий для студентов выросло на 46%, а средняя предлагаемая зарплата достигла 57 425 рублей в месяц (+9% в годовом исчислении).

Эти цифры подчеркивают важность системной поддержки молодежи при трудоустройстве, необходимость развития профориентации и навыков.

Особое внимание будет уделено популяризации рабочих профессий. Аналитика компании показывает, что наибольший спрос на кадры отмечается в пищевой промышленности (13% от общего числа вакансий), строительстве промышленных и инфраструктурных объектов (13%) и складской логистике (12%). Партнеры также займутся созданием аналитических инструментов для отслеживания ситуации на рынке труда и прогнозирования потребности в специалистах разных сфер.

Важным аспектом сотрудничества станет повышение привлекательности Дальнего Востока для жизни и работы. В рамках инициатив компании будут информировать о вакансиях на ведущих предприятиях региона, программах переподготовки, мерах господдержки, а также льготах и условиях переезда в ДФО.

По данным платформы, весной 2025 года в Дальневосточном федеральном округе количество вакансий увеличилось на 21%, а средняя зарплата составила 76 105 рублей в месяц (+2% в годовом сравнении). Несмотря на рост числа откликов соискателей (на 3%), дефицит кадров в регионе остается актуальной проблемой.

«Бизнес все более активно включается в реализацию национальных задач, и очень приятно, что такая большая цифровая площадка, как „Авито“, заинтересована в повышении привлекательности регионов России, в продвижении кадровых возможностей в том числе на Дальнем Востоке и в Арктике и готова подключать свои эффективные инструменты для повышения престижа рабочих профессий», — подчеркнула генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Она добавила, что совместно с «Авито» АНО планирует проводить социологические исследования о состоянии рынка труда и наиболее востребованных вакансиях, а также информировать людей о мерах поддержки и государственных инициативах, которые реализуются правительством РФ и региональными властями.