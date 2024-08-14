Националиста Александра Поткина заочно арестовали по делу об отмывании похищенного

Замоскворецкий райсуд столицы принят решение о заочном аресте националиста Александра Поткина (Белова), которого обвиняют в легализации похищенного, сообщает ТАСС .

В суде отметили, что адвокаты обвиняемого подали апелляционную жалобу на постановление суда.

Поткин обвиняется по пунктам «а», «б», части 4 статьи 174 УК РФ (легализация приобретенных другими лицами преступным путем денежных средств организованной группой в особо крупном размере). По этой статье ему может грозить до 7 лет тюрьмы.

Поткин возглавляет националистическую организацию «Русские»*. Его ранее судили за легализацию похищенных денег и призывы к экстремизму, но позднее приговор по части отмывания денег отменили, а дело вернули в прокуратуру. Мужчина скрылся от следствия в другой стране.

* Запрещена в России.