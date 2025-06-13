Нацчемпионат «Абилимпикс-2025» пройдет в Москве с 30 октября по 2 ноября

Порядка 1 тыс. человек примет участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс — 2025», который пройдет в Москве с 30 октября по 2 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Победители региональных этапов из России и дружественных стран встретятся в выставочном комплексе «Тимирязев Центр», который впервые стал основной площадкой конкурса.

Чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья пройдет уже в 11-й раз. Участники покажут свои умения в 50 компетенциях в сферах промышленности, строительства, культуры и т. д.

Они получат возможность продемонстрировать свои таланты крупнейшим работодателям страны. По результатам соревнований участникам предложат места для стажировки и работы.

Московский городской отборочный этап прошел в мае на 14 площадках столицы. В финал вышли 912 участников, а победителей городского тура определят осенью. Они и представят столицу на «Абилимпиксе».