Натэлла Русия: статус лауреата «Дигории» стал значимой профессиональной ступенью

«С одной стороны — это приятный шаг в развитии. Но, кроме того, мне кажется, все равно появляется узнаваемость у номинантов и у тех, кто стал лауреатами „Дигории“. Достаточно много коллег потом отмечали, поздравляли — даже из других регионов», — сказала Русия.

Она обратила внимание на то, что это стало возможным благодаря широкой медийной поддержке площадки.

«У меня даже не было ощущения, что коллеги из этих регионов следят за премией. Оказалось, что все действительно, в теме. И для многих это значимая ступень и значимый статус — лауреат „Дигории“», — заключила участница премии.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» прошла церемония награждения лауреатов V Национальной премии «Дигория». По итогам экспертной оценки 12 лауреатов были отмечены за лучшие научные работы и реализованные проекты в номинациях «Политические исследования», «Политические технологии» и «Политические коммуникации». Премия выступает как эффективный карьерный лифт и предоставляет лауреатам возможность публично заявить о своих достижениях, получить поддержку наставников и вывести свои проекты на новый уровень.

​Всероссийский Форум «Дигория» традиционно выступает площадкой для самореализации молодежи и ее взаимодействия с представителями государственных органов власти, федеральными экспертами, главами профильных организаций и сообществ.

