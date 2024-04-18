«Наташинский парк» в Люберцах временно перекроют

В Люберцах на время реконструкции частично будет перекрыт «Наташинский парк», передает пресс-служба администрации городского округа.

В 2024 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» проводятся работы по реконструкции «Наташинского парка» в городском округе Люберцы.

Для того, чтобы обеспечить безопасность жителей, а также своевременно выполнить работы, было принято решение о частичном перекрытии парка.

Сейчас строительные работы ведутся вокруг прудов, в связи с чем, закрыты входы в парк со стороны улицы Шевлякова и ул. 8 Марта. Для транзита жителей временно будет организован проход по центральной аллее от входа на ул. 8 Марта до центрального входа на ул. Митрофанова.

В рамках реконструкции предусмотрены работы по замене и созданию пешеходных коммуникаций, размещению малых архитектурных форм на территории всего парка — скамеек, урн, а также нового санузла с комнатой для матери и ребенка, обустройству двух универсальных игровых полей, площадки для пинг-понга, спортивной площадки для пожилых людей с тренажерами, площадки для занятия воркаутом, площадки для выгула собак, замене и установке новых опор освещения с размещением видеокамер, подключенных к системе «Безопасный регион», озеленению территории с высадкой деревьев, кустарников и цветов.

Заверить работы планируется до 30 сентября 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.