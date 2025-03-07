Наталья Сергунина: Раздел «Весна в Москве» появился на Russpass

В туристическом сервисе Russpass появился раздел «Весна в Москве», где можно подобрать экскурсии, узнать о сезонных фестивалях и детских программах, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Раздел состоит из нескольких блоков, в их числе «Москва расцветает!», «Яркие мгновения», «Вкусные впечатления» и «Ура, каникулы!». Пользователи смогут узнать о фестивалях и масштабных мероприятиях, которые пройдут в столице с марта по май. Среди них — празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Московская международная неделя моды, а также «Пасхальный дар».

«Каждый найдет что-то интересное для себя — будь то прогулка по самым живописным местам города, посещение музеев или ужин в уютном кафе. Всего собрано больше 400 идей для весеннего отдыха», — отметила Наталья Сергунина.

Для любителей попробовать что-то новое представлена подборка городских кафе и ресторанов. Например, в списке есть заведения, в которых предлагают необычные десерты и напитки, постные угощения и блюда разных стран.

Карта цветения показывает локации в Москве, где можно увидеть тюльпаны, магнолию, сакуру, крокусы и яблони. Для влюбленных в разделе предусмотрели маршруты романтических прогулок.

Детей ждут познавательные экскурсии по ВДНХ и Московскому зоопарку. В программе — рассказы о космосе и мире животных, научные эксперименты и веселые интерактивы.