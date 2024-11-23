Наступающий День мам в Реутове отметили форумом

Форум «Мамы Реутова» проводится впервые. Его цель — объединить активных и ответственных женщин, заинтересованных в развитии Реутова и готовых принимать в этом личное участие, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участников форума приветствовали Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Филипп Науменко. Спикер регионального Парламента отметил роль, которую играют женщины в поддержке участников СВО.

«В первую очередь поздравляю всех мам c праздником и благодарю за все, что они делают для своих семей, наукограда и нашей общей Победы», — обратился к присутствующим Игорь Брынцалов.

Глава наукограда рассказал, что многие вопросы, прозвучавшие на форуме, будут решены в ближайшее время. «Выделим помещение для мероприятий женских объединений и сообществ. Подберем место, где волонтеры смогут хранить собранный гуманитарный груз до отправки очередного конвоя», — пообещал он.

На форуме так же прозвучали темы саморазвития, образования, поддержки опекунских семей и социально ориентированного бизнеса. Участники договорились проводить такие встречи регулярно: они позволяют обмениваться опытом и помогают оперативно решать возникающие вопросы.

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