Настолки, компьютерные игры, пазлы: как совместные увлечения укрепляют пары

«Время, которое вы проводите вместе, становится основой для ваших отношений. Когда вы играете или занимаетесь творчеством, вы заглядываете в мир друг друга: делитесь ценностями, мечтами, взглядами на жизнь. Это помогает увидеть партнера с новой стороны, узнать его глубже», — уточнила специалист.

По ее словам, игровое взаимодействие может снять напряжение, сделать общение легким и укрепить привязанность. Такой досуг дает возможность говорить на важные темы без давления, что особенно полезно, если в отношениях есть сложности.

«Совместный опыт создает и моменты, которые становятся „якорями близости“. Они объединяют, укрепляют ощущение себя как важного партнера. Творчество и игры также помогают экспериментировать с ролями, находить новые способы взаимодействия и даже вырабатывать стратегии для решения общих проблем. Ключевой момент — быть искренним, внимательным и готовым погрузиться в диалог», — добавила Яушева.

Варианты общих хобби

Аналитики сервиса представили подборку вариантов для совместного отдыха.

Настольные игры — увлекательный и не требующий усилий способ провести время вместе. Например, «Квест для пары: Веер заданий» предлагает разнообразные задания: от легких вопросов о предпочтениях до творческих вызовов, которые можно выполнять вместе. А «LoveHelper: 33 идеальных свидания» предложит уникальные сценарии для свиданий и избавит романтические вечера от рутины.

В качестве альтернативного варианта можно выбрать игру It Takes Two. Это не просто кооперативная игра, а приключение, где вдвоем с партнером нужно решать головоломки, преодолевать препятствия и проходить уровни. Сюжет рассказывает историю пары, которая восстанавливает отношения.

Еще с помощью «Набора для творчества: Отпечаток любви» можно создать отпечаток рук или другой значимый символ на память. Более динамичным выбором станет легкий пластилин Genio Kids Art. Например, лепка фигур стала одним из актуальных трендов и способов провести время вдвоем.

По вечерам можно вдвоем собирать пазлы. Это уютное и медитативное занятие, которое идеально подходит для пар. Например, пазлы «Романтическое путешествие: Париж» или «Ледяная гладь Байкала». Собирая пазлы, пары не только проведут время вместе, но и создадут атмосферу уюта и тепла.

Для ищущих необычные способы провести время вместе подойдут гаджеты. Например, домашний планетарий Levenhuk создаст в помещении романтическую атмосферу звездного неба. А телескоп Bresser National Geographic станет проводником в мир звезд и планет. Проектор Cactus поможет устроить домашний кинотеатр, останется только приготовить попкорн.

Для ярких впечатлений можно приобрести сертификат на полет на воздушном шаре для двоих. Для тех, кто готов к настоящему адреналину, есть роупджампинг в тандеме — прыжок с высоты на страховочной веревке.