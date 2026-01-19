Настоятель Князь-Владимирского собора рассказал о традициях Крещения Господня

Настоятель Князь-Владимирского собора иерей Илия Макаров рассказал об истории праздника Крещения Господня, особенностях освящения воды и пояснил, почему церковь не считает обязательным купание в проруби, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Праздник Крещения Господня или Богоявления отмечается 19 января и связан с крещением Иисуса Христа на реке Иордан пророком Иоанном Крестителем. Этот день считается началом общественного служения Христа. В момент крещения, по словам настоятеля Князь-Владимирского собора Илии Макарова, Бог явил Себя миру в трех лицах: Сын, Дух Святой и Отец.

Святая вода, освящаемая в этот праздник, занимает особое место в церковной традиции. Отец Илия отметил, что вода — важнейшее вещество для человека, а освященная вода используется для благословения и защиты. В храме всегда можно набрать святую воду, а в дни праздника ее освящают дважды: 18 января и 19 января. Верующие бережно относятся к святыне, хранят ее и используют в трудные моменты жизни.

Особое внимание отец Илия уделил традиции купания в проруби. Он подчеркнул, что этот обычай не является церковным предписанием, а относится к народным традициям. Купание не связано с получением особой благодати, а служит выражением личной веры. Церковь призывает относиться к святой воде с уважением и помнить о ее духовном значении.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.