Настоятель Казанского храма в Домодедово доставил гуманитарную помощь в зону СВО

Настоятель Казанского храма Лев Корнеев и руководитель Домодедовского отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Рябов доставили гуманитарную помощь в зону специальной военной операции. В этот раз они привезли технику, инструменты, продукты и маскировочные сети, которые плетут жители Домодедово и активисты совета ветеранов Востряково.

Сергей Рябов отметил, что помощь собирали прихожане, добровольцы, предприниматели и неравнодушные жители. «Это передали наши ветераны… Каждую отправку стараются что-то добавить, чтобы поддержать ребят», — пояснил он.

Для иерея Льва Корнеева такие командировки стали регулярными. Он выезжает к бойцам, чтобы оказать духовную поддержку, провести исповедь, причастие и освятить технику или место службы.

«Люди в таких ситуациях особенно нуждаются в разговоре, исповеди, причастии. Когда приезжаешь, они всегда радуются — важно, что о них помнят», — рассказал отец Лев.

Перед отправкой участники поставили свечи за здравие защитников. На передовой они встретились со связистами и подразделениями ПВО, передали гуманитарный груз и письма школьников. Такие поездки проходят раз в несколько месяцев, и бойцы ждут не только помощи, но и человеческого участия и духовной поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.