Настоящие Тимон и Пумба: в Намибии подружились сурикат и бородавочник

В Намибии подружились сурикат и бородавочник, напоминающие Тимона и Пумбу

Уникальное и крайне редкое событие произошло в Намибии — там подружились сурикат Джерри и бородавочник Бетси. Животные очень напоминают героев мультфильма «Король Лев» Тимона и Пумбу, сообщает Baza .

Дружба между зверями случилась в заповеднике на юге Африки. На опубликованных кадрах видно, как Бетси весело скачет вокруг Джерри. Сурикат не боится и всячески подыгрывает бородавочнику, и даже ездит у него на спине.

Животные проводят вместе много времени, часто помогают друг другу. Бетси и Джерри не боятся не только зверей, но и людей.

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