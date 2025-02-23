«Настоящие герои»: Андрей Воробьев поздравил военных с Днем защитника Отечества
Фото - © Евгений Пронин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с военнослужащими возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и поздравил военных с Днем защитника Отечества.
Фото - © Евгений Пронин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Евгений Пронин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Евгений Пронин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
«Настоящие герои, защитники Отечества — вокруг нас. Специальная военная операция показала, как много у нас смелых, отважных мужчин и женщин, готовых защищать нашу Родину», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в Подмосковье гордятся каждым, и, желают, чтобы они как можно скорее вернулись домой — к родным и близким.
По словам Воробьева, поддержка бойцов, а также их мужество и самоотверженность являются залогом безопасности и суверенитета РФ.
«Мы все верим в приближающуюся Победу, как верили в нее наши деды и прадеды 80 лет назад», — добавил губернатор.
В России 23 февраля ежегодно отмечается День защитника Отечества. Эта дата установлена Федеральным законом № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».