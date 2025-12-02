Настоящее чудо: москвичка потеряла кота в Казани, а его нашли в Амурской области

Жительница Москвы Эльвира Гараева, возвращаясь домой на поезде из Удмуртии, допустила оплошность в Казани. Она выпустила своего кота из переноски, чтобы дать ему возможность размяться, но питомец убежал. В итоге его нашли в Амурской области и вернули хозяйке, сообщает Telegram-канал «112» .

После того как кот потерялся, Гараева вместе с проводниками искала его по всему поезду, но это не принесло результатов. В итоге женщина вернулась домой опечаленной, лишившись своего любимца.

Однако позднее произошло предновогоднее чудо. Выяснилось, что испуганный кот все еще находился в поезде. Радостные проводники связались с хозяйкой и сообщили об этом.

Оказалось, что все это время кот прятался в технических отсеках вагона, совершив таким образом своеобразное путешествие до Амурской области, однако он отказывался покидать свое укрытие. Эльвира и ее муж обратились за помощью через социальные сети, и их призыв не остался без ответа.

Друзья семьи связались с волонтерами, которые, в свою очередь, обратились к штабу ДВЖД. Сотрудники распространили информацию по всей Тынде, куда прибыл поезд с котом. Диспетчер Дальневосточного филиала АО «ФПК» Анастасия Филина взяла ситуацию под контроль. Она и 15 сотрудников РЖД организовали спасательную операцию. Кота удалось выманить, используя аудиозапись, на которой хозяйка предлагала коту его любимый корм. Животное в итоге не устояло и покинуло укрытие.

Позднее хозяин кота немедленно вылетел на Дальний Восток, чтобы забрать питомца. Машинист и инженер поезда предложили свою помощь и в условиях тридцатиградусного мороза проехали полтысячи километров, чтобы доставить кота хозяину в аэропорт Нерюнгри, завершив эту историю проявлением человеческой доброты и неравнодушия.

1 декабря кот Федос вместе со своим хозяином вернулись в Москву. Их встретила Эльвира, которая пообещала коту больше никогда не отпускать и не терять.

