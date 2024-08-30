Анастасия Задорожная была суперпопулярной в России актрисой и певицей в нулевых. Однако она резко пропала с телеэкранов и стала счастливой домохозяйкой в США, сообщает « Экспресс-газета ».

30 августа Задорожная празднует свое 39-летие. Звезда запомнилась российскому зрителю благодаря таким кинопроектам, как «Клуб», «Любовь в большом городе», «Простые истины». Актриса блистала на экранах и на сцене в 2000-х, но затем резко пропала с экранов.

В конце 2020 года артистка сообщила, что вышла замуж. Этой новостью она сильно удивила поклонников. С супругом Владимиром Макаровым она встретилась в самолете, он работает в ИТ-сфере.

По работе Макарову приходится часто бывать в США. Супруга летает вместе с ним. Вот уже год пара живет во Флориде в апартаментах на берегу океана. По словам Задорожной, семейная жизнь в США дала ей возможность посвятить себя домашним делам. Сейчас артистка полностью сосредоточена на семье.

«Читаю, готовлю и много сплю», — заявила звезда.

В начале августа 2024 года Задорожная впервые стала мамой. Она родила дочь Александру. Актриса отмечает, что на данный момент они с супругом и малышкой не собираются возвращаться в Россию.