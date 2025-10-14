Наставники колледжа «Энергия» участвуют в финале конкурса «Быть, а не казаться!»

С 11 по 17 октября в Казани проходит финал Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться! -2025». Участникам предстоит продемонстрировать свои компетенции и пройти конкурсные состязания. По результатам будут определены имена 100 победителей, сообщает пресс-служба Минобразования региона.

Колледж «Энергия» представляют 3 конкурсанта: директор Константин Подоляк в номинации «Наставник-лидер», руководитель военно-патриотического объединения колледжа Дмитрий Карпухин в номинации «СВОй наставник» и руководитель спасательного отряда Татьяна Гаврилова в номинации «Наставник на службе».

В течение этой недели для претендентов на звание победителя проекта проведут конкурсные испытания, военно-спортивную игру, а также просветительскую, культурную и атмосферную программы. В рамках программы наставникам также предстоит продемонстрировать свои компетенции и попрактиковаться в организациях и центрах по работе с детьми и молодежью.

Среди финалистов: по 80 представителей номинаций «Наставник-лидер» и «Наставник на службе», по 90 человек номинаций «Начинающий наставник» и «Опытный наставник», а также 60 участников из номинации «СВОй наставник» для участников и ветеранов специальной военной операции.

«Финал конкурса в Казани — это мощный импульс для развития системы наставничества в России. Благодаря участникам — нашим рупорам, которые разъедутся по своим регионам и будут делиться опытом, обеспечивается тиражирование лучших практик. Особую роль сегодня играют наставники — ветераны боевых действий. Их участие — наглядное подтверждение преемственности поколений в системе патриотического воспитания. Когда Победа наступит, именно наставникам предстоит вести за собой поколение победителей, помочь осмыслить подвиг и строить будущее. Россия богата такими людьми, чей выбор — быть, а не казаться», — подчеркнула директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

В программе финалисты также встретятся с известными деятелями: народным артистом России Эдгардом Запашным, популярным писателем и сценаристом Олегом Роем, известным тележурналистом Александром Смолом. Они поделятся своим опытом наставничества и обсудят вопросы участников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открыто 37 колледжей, и правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции, а после получения диплома — гарантированно трудоустраиваться на предприятия Подмосковья.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта „Профессионалитет“, который реализуем по поручению Президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026-м планируем запустить еще один кластер», — подчеркнул Андрей Воробьев.