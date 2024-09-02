Наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» начал набор студентов

Всероссийский наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» объявляет набор студентов. К конкурсному отбору приглашаются молодые люди в возрасте до 30 лет из всех регионов страны, сообщают организаторы.

Занятия будут проходить в гибридном формате: очно и онлайн. В 2024 году в проекте будут работать не менее 16 региональных школ, по две в каждом из восьми федеральных округов России. Занятия для слушателей бесплатны. Предусмотрен конкурсный отбор.

«В России много талантливых ребят, которым интересна национальная и региональная самобытность, традиции и культура российских народов. Раньше мы принимали в Школу межэтнической журналистики только студентов профильных факультетов, но сейчас ситуация изменилась: получить практический опыт хотят не только будущие журналисты, но и все те, кто задумался о презентации себя и своих проектов в новых медиа», — сказала президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

Шанс стать слушателем школы есть у любого мотивированного молодого человека в возрасте от 18 до 30 лет вне зависимости от места проживания.

«Регионы, в которых предусмотрены очные занятия будут объявлены позднее, но даже если в вашем городе отделения Школы нет — переживать не стоит. Подавайте заявку, проходите собеседование и присоединяйтесь к одной из групп онлайн. У „заочников“ шансов успешно пройти первый модуль обучения и перейти на второй не меньше, чем у „очников“», — уверяет куратор проекта Школа межэтнической журналистики Юлия Бобкова.

Программа состоит из двух модулей: регионального и федерального. В региональном модуле слушатели получат базовые знания о межэтнической журналистике как отрасли, основах Государственной национальной политики, федеральных и региональных СМИ, научатся работать с межнациональной темой в различных журналистских форматах. В федеральном — прослушают лекции ведущих специалистов страны, побывают в этноэкспедиции, примут участие в хакатоне и творческих лабораториях.

К федеральному — очному — модулю будут допущены лучшие студенты, которые сумеют зарекомендовать себя, в том числе в соцсетях, во время регионального модуля. Занятия очного модуля будут проходить в Москве, офлайн. Преподаватели очного модуля — ведущие эксперты по межнациональным отношениям, журналисты региональных и федеральных СМИ, представители органов государственной власти.

По окончании каждого из этапов выдается сертификат. Занятия будут идти осенью-зимой 2024 года: региональный модуль — октябрь–ноябрь 2024 года, федеральный модуль ноябрь–декабрь 2024 года.

Чтобы принять участие в конкурсном отборе, необходимо с 1 по 20 сентября прислать мотивационное письмо на адрес school@nazaccent.ru, а также пройти собеседование — очное или онлайн. Желательное условие — обучение в профильных вузах (специальности «журналистика», «этнология», «культурология» и смежные сферы) или опыт работы по профессии журналиста/ведение собственного блога на этнокультурную тематику.

Школа межэтнической журналистики возникла в 2010 году по инициативе Гильдии межэтнической журналистики, как система повышения квалификации для журналистов, работающих с межнациональной тематикой. В качестве всероссийского наставнического проекта работает на регулярной основе с 2015 года. В 2017 году проект получил одобрение и поддержку Президента РФ. За 9 лет качественную специальную подготовку прошли больше 2 500 молодых журналистов.

В 2024 году курс организован совместно с Федеральным агентством по делам национальностей.