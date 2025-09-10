Наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» начал набор студентов

Всероссийский наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» объявляет набор студентов. К конкурсному отбору приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет из всех регионов страны, сообщает пресс-служба организаторов.

Занятия будут проходить в гибридном формате: очно и онлайн. В 2025 году в проекте будут работать не менее 16 региональных школ, по две в каждом из восьми федеральных округов России. Занятия бесплатны для слушателей. Предусмотрен конкурсный отбор.

«За десять лет существования школы межэтнической журналистики интерес к этнической теме у молодежи существенно вырос. Знать свои корни, уважать беречь традиции стало модно. И это очень хороший знак. Но не менее важно уметь деликатно и грамотно поднимать тему в СМИ и блогах. Именно этому мы учим в нашей школе», — сказал президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

Шанс стать слушателем школы есть у любого мотивированного молодого человека в возрасте от 18 до 30 лет вне зависимости от места проживания. Приоритет отдается тем, кто уже работает в СМИ, учиться на «журналистике» и смежных направлениях, ведет собственный блог.

«Регионы, в которых предусмотрены очные занятия будут объявлены позднее, но даже если в вашем городе отделения школы не предусмотрено, это не станет препятствием. Подавайте заявку, проходите собеседование и присоединяйтесь к одной из групп онлайн. У «заочников» шансов успешно пройти первый модуль обучения и перейти на второй не меньше, чем у «очников», — уверяет куратор проекта школа межэтнической журналистики Юлия Бобкова.

Чтобы принять участие в конкурсном отборе, необходимо с 1 по 20 сентября прислать мотивационное письмо на адрес school@nazaccent.ru, а также пройти собеседование — очное или онлайн.

Программа состоит из двух модулей: регионального и федерального. В региональном модуле слушатели получат базовые знания о межэтнической журналистике как отрасли, основах Государственной национальной политики, федеральных и региональных СМИ, научаться работать с межнациональной темой в различных журналистских форматах. В федеральном — прослушают лекции ведущих специалистов страны, побывают в этноэкспедиции, примут участие в хакатоне и творческих лабораториях.

К федеральному — очному — модулю будут допущены лучшие студенты, которые сумеют зарекомендовать себя, в том числе в социальных сетях, во время регионального модуля. Занятия очного модуля будут проходить в Москве, офлайн. Преподаватели очного модуля — ведущие эксперты по межнациональным отношениям, журналисты региональных и федеральных СМИ, представители органов государственной власти.

По окончании каждого из этапов выдается сертификат. Занятия будут идти осенью-зимой 2025 года: региональный модуль — сентябрь–ноябрь 2025 года, федеральный модуль — декабрь 2025 года.

Школа межэтнической журналистики возникла в 2010 году по инициативе Гильдии межэтнической журналистики как система повышения квалификации для журналистов, работающих с межнациональной тематикой. В качестве всероссийского наставнического проекта работает на регулярной основе с 2015 года. В 2017 году проект получил одобрение и поддержку президента РФ. За 10 лет качественную специальную подготовку прошли больше 3000 молодых журналистов.

В 2025 году курс организован совместно с Федеральным агентством по делам национальностей.

Страница проекта: https://nazaccent.ru/schools/2025/.

