Наставническая пара губернского колледжа прошла в финал конкурса «Флагманы образования»

С 3 по 6 декабря в Пятигорске на площадке центра знаний «Машук» прошел финал всероссийского конкурса «Флагманы образования» в треке «Наставничество», в котором наставническая пара из Губернского колледжа городского округа Серпухов — студентка 4 курса Александра Логачева и преподаватель специальных дисциплин Татьяна Молчанова — стала одной из 100 сильнейших пар, отобранных из более чем 20 000 заявок. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Финал в «Машуке» стал для победителей возможностью доработать свои проекты и обменяться опытом с коллегами со всей России. Программа для финалистов была насыщенной и практико-ориентированной. В рамках просветительского блока участники слушали вдохновляющие лекции о ценностях наставничества от Сергея Белова, принимали участие в мастер-классах по построению индивидуальных траекторий от Александра Низова, а также занимались эффективной коммуникацией и тайм-менеджментом.

Особое внимание уделялось совместной работе пар над конкурсными проектами. Участники активно дорабатывали свои инициативы, которые войдут в общий сборник лучших практик наставничества страны. Это позволит не только сохранить опыт, но и распространить его среди коллег по всей стране.

Программа мероприятия завершилась экскурсией в Железноводск, где участники смогли увидеть достопримечательности города и укрепить связи с коллегами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.