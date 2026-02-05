Насмехается над детьми и обесценивает: признаки, выдающие в ребенке буллера

Чепалов: ребенок-буллер насмехается над одноклассниками и обесценивает их

Определить, что ребенок занимается буллингом (травлей), сложно. Он может вести себя как хулиган или быть паинькой, поэтому нужно обращать внимание на ряд признаков, о них Газете.ru рассказал психолог Родион Чепалов.

На то, что ребенок буллер, может указывать насмешливый тон, когда речь заходит о других детях. С его стороны может встречаться обесценивание.

«„Да он сам виноват“, „она странная“, „они тупые“», — перечислил то, что обычно говорят дети-буллеры, психолог.

На то, что ребенок занимается травлей, указывает обсуждение иерархии. Он может говорить про то, кто круче, кто неудачник, кого нельзя уважать.

В некоторых случаях родители воспринимают такие разговоры, как «подростковый цинизм» или шутки. Однако такие заявления — важный маркер.

Другой признак — отсутствие сочувствия к эмоциональной боли иных людей в отношении конкретных детей. Стоит обратить внимание, если школьник спокойно говорит о том, как кого-то довели до слез, и не сочувствует.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.