Насилие, свадьба, рехаб: скандальная Диана Шурыгина празднует 25-летие

25-летняя Диана Шурыгина прошла путь от звезды телешоу до счастливой жены экс-оператора Первого канала, но ее брак распался, как и последующие отношения, сообщает « СтарХит» .

Сомнительную известность девушка получила в 17 лет после резонансной программы «Пусть говорят». В ней она заявила, что ее изнасиловали на вечеринке.

В итоге обвиняемого — Сергея Семенова — приговорили к тюремному сроку. Хотя он заявлял, что не виновен, и что девушка не сопротивлялась и не кричала во время полового акта, так как все было по взаимному согласию. Родители же встали на сторону дочери.

После передачи семью девушки затравили. Они перебрались из Ульяновска в Москву. Из-за травли Шурыгина лечила психику в клинике. А после пришла на YouTube-шоу ведущего Андрея Малахова. Там же она познакомилась с будущим мужем, оператором Андреем Шляниным. Пара расписалась в 2017 году, а в 2019 году они развелись.

Шурыгина начала встречаться с миллионером Денисом Ребровым. Их роман длился несколько лет. У девушки были серьезные проблемы с психикой, поэтому она несколько раз побывала в рехабе. Также были версии, что у звезды ток-шоу выявили проблемы с наркотиками и алкоголем.

В 2022 году пара Ребров — Шурыгина рассталась.

Девушка начала развивать платный канал с нюдсами. Потом ей это надоело, хотя поклонники ждали от нее еще контента. Но блог заполнился снимками из поездок. В начале мая Диану Шурыгину и ее друга Святослава Гусева арестовали из-за громкой вечеринки в квартире. Соседи жаловались на притон, образовавшийся в ее жилье. При этом сама девушка оправдывалась тем, что сама просила забрать ее в полицию, так как переживала о своей безопасности.