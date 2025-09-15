Насилие к иностранцам становится лицом современной Франции

BV: на японца во Франции во время прямого эфира напали африканцы

В пригороде Парижа Сен-Уэн произошел очередной случай агрессии в отношении иностранного блогера, который транслировал свою прогулку в прямом эфире, пишет «ИноСМИ» .

Японский путешественник Хиномару Ники стал жертвой расистских нападок со стороны группы подростков. Как сообщает Boulevard Voltaire, инцидент начался с якобы безобидных насмешек, но быстро перерос в преследование с оскорбительными жестами и бросанием бутылок.

«Пересмотрев видео, я увидел, что мне показывали средний палец и бросали в меня бутылки», — написал позже японец в своих социальных сетях.

Этот случай далеко не единственный — с мая текущего года как минимум четверо иностранных видеоблогеров подверглись нападкам в различных городах Франции. Южнокорейская блогерша получила пощечину в Тулузе, канадку Cocottee травили во время прямого эфира в Париже, а туристку из Гонконга оскорбляли в Ницце. Как отмечает издание, все нападавшие имеют «африканский или североафриканский тип внешности», что ставит под сомнение образ успешной мультикультурной модели, который официальный Париж пытается продвигать.

Японский блогер после инцидента выразил категоричное мнение: «Сосуществование? Невозможно». Он признался, что испытывал стыд и гнев, а также страх во время прогулки по XVIII округу в районе Северного вокзала. Эти прямые трансляции, демонстрирующие повседневное насилие без прикрас, формируют новый образ Франции за рубежом — далекий от раскрученного туристического имиджа и показывающий глубину социальных проблем в стране.