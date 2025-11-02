Нашествие божьих коровок наблюдается в домах Приморья

В Приморье божьих коровок сейчас так много, что люди боятся выходить из дома, сообщает РЕН ТВ .

Видео нашествия этих насекомых сняли в поселке Тихое Надеждинского района. Жители говорят о тысячах божьих коровок, которые заполнили улицы и создают неудобства.

На видео из одного из домов показано, что божьи коровки облепили окно, подоконник с уличной стороны. Мужчина за кадром говорит, что насекомых на улице еще больше.

Специалисты поясняют, что в таком их количестве ничего необычного нет — божьи коровки массово мигрируют для комфортной зимовки.

