НАШЕ Радио приглашает на Широкую Масленицу

22 февраля, в воскресенье, ведущие НАШЕго Радио приглашают всех друзей радиостанции в уютный культурно-развлекательный комплекс «Кремль в Измайлово», чтобы всем вместе, с песнями, зимними забавами и вкусными блинами отпраздновать теплый и семейный праздник — Широкую Масленицу. На площадку НАШЕго Радио, расположенную около колеса обозрения, вход свободный, сообщает пресс-служба организаторов.

Центральным событием станет концерт любимых исполнителей: на сцену выйдут Александр Пушной, группы «Ключевая», «После 11», Casual, «Тайм-Аут». Энергию и уникальную атмосферу празднику подарят любимые ведущие НАШЕго Радио, которые зарядят гостей отличным настроением и создадут ощущение одного большого радиоэфира на открытом воздухе.

«Я жду всех вас на нашу Масленицу: приходите не просто как зрители, а как главные соавторы нашего веселья. Будем вместе петь и зажигать! Масленица для меня — это особое время встречи зимы с весной, время подведения итогов и обновления, и поэтому я считаю важным отметить этот праздник с вами, дорогие слушатели, исполнив свои самые лучшие и душевные песни», — сказал музыкант, певец, композитор, теле- и радиоведущий Александр Пушной.

Слушатели радиостанции смогут поучаствовать в веселых хороводах, увлекательных конкурсах и розыгрышах призов от ведущих, попробовать ароматные блины, а внутри стен Измайловского Кремля для самых ловких и бесстрашных из традиционных развлечений — масленичный столб и сражения в кулачных боях. Местные ремесленники помогут создать из лыка масленичные куколки, научат расписывать пряники и выпекать блины. Вечер завершит сожжение нарядного чучела Масленицы.

«Масленица для нас — это уже добрая традиция и один из самых теплых праздников в году. Отличный повод встретиться со слушателями не только в эфире, а вживую — увидеться, пообщаться, провести время вместе. Мы каждый раз делаем этот день как большую встречу друзей: с нашими ведущими, музыкантами, песнями, танцами, играми и настоящими народными гуляниями. К нам приходят семьями и компаниями друзей — и именно такой, теплой и общей мы и видим эту встречу. Наша команда умеет делать большие события живыми и душевными, поэтому хочется, чтобы каждый просто отдохнул, повеселился и уехал с ощущением настоящего праздника, который запомнится надолго», — рассказал Программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков.

Преданные поклонники НАШЕГО Радио смогут получить автографы музыкантов и поучаствовать в фотосессии с любимыми ведущими радиостанции.

Программа НАШЕго Радио станет частью общей встречи Масленицы в Измайловском Кремле, которая пройдет 21 и 22 февраля по адресу: Измайловское шоссе, 73ж, Москва, м. Партизанская. Вход на территорию самого комплекса «Кремль в Измайлово» — по билетам, приобрести их можно на его сайте и платформе Voroh.ru, а на площадку НАШЕго Радио — вход отдельный и бесплатный. Встречаемся у колеса обозрения! Начало программы НАШЕго в 12:00.