НАШЕ Радио отправит слушателей в космос

С 2026 года в России будут отмечать новый ежегодный праздник — Неделю космоса, указ об этом подписал Президент России Владимир Путин. С 6 по 12 апреля в России пройдут тематические дни, посвященные Дню космонавтики. На НАШЕм Радио стартуют совместные со слушателями мероприятия, приуроченные к 65-й годовщине первого полета человека в космос. На радиостанции прозвучат «космические» песни, а аудитория вспомнит самые интересные факты о космосе, сообщает пресс-служба радиостанции.

«НАШЕ Радио в течение недели станет местом встречи для тех, кто хочет узнать больше о нашей истории и с пользой провести время в компании с ведущими. Мы поднимемся на высоту Останкинской телебашни, чтобы с этой высокой точки дать старт эфиру, который объединит всех, кто по-настоящему увлечен темой космоса и НАШЕй музыкой. Вместе мы отправимся в увлекательное путешествие, слушайте нас на НАШЕм Радио!», — сказал программный директор радиостанции Игорь Паньков.

В эфире будут разыграны экскурсии для слушателей совместно с ведущими на территорию Останкинской телебашни. Победителям расскажут о телебашне в контексте развития космических технологий.

8 апреля НАШЕ Радио приглашает в кинотеатр «Москино. Космос», где встретятся живая рок‑музыка и история покорения вселенной. Гостей ждет концерт группы «Ключевая», после которого зрителям представят биографическую драму «Гагарин. Первый в космосе» режиссера Павла Пархоменко. Картина сочетает документальную достоверность и кинематографичный эпос, воссоздавая дух эпохи и масштабы задач космической программы того времени. Начало в 19:30.

10 апреля выездная студия НАШЕго Радио «На высоте» начнет свою работу в 7 утра на Останкинской телебашне. Ведущие поздравят слушателей с наступающим Днем космонавтики в утреннем шоу «Подъемники», «Шоу Дня» и в вечернем шоу «10 баллов».