Россиян научат оказывать первую помощь пострадавшим и раненым

Согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» установлено, что организация охраны здоровья осуществляется путем, в том числе, организации оказания первой помощи, которая представляет собой комплекс мероприятий, направленных на сохранение и поддержание жизни и здоровья пострадавших и проводимых при несчастных случаях, травмах, ранениях, поражениях, отравлениях, других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью пострадавших, до оказания медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Первая помощь оказывается лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, в том числе сотрудниками органов внутренних дел РФ, сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб, а также самими пострадавшими (самопомощь) или находящимися вблизи лицами (взаимопомощь) в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Кроме того, установлено, что водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков.

В этой связи особую важность приобретают вопросы широкомасштабной подготовки населения вопросам оказания первой помощи, что подтверждается соответствующим поручением президента РФ от 29 июня 2024 г. № Пр-1241.

Министерство здравоохранения РФ в целях подготовки доклада президенту страны об исполнении его поручения просит в срок до 7 августа 2024 года представить информацию о работе, проделанной субъектом РФ в части обеспечения широкомасштабной подготовки населения по вопросам оказания первой помощи.