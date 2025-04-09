НАСА и Роскосмос согласуют план завершения работы МКС

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НАСА: сроки вывода МКС с орбиты пока не определены

НАСА и Роскосмос совместно разрабатывают стратегию безопасного вывода Международной космической станции (МКС) с орбиты, пишет ТАСС .

По словам заместителя администратора НАСА Кена Бауэрсокса, сроки зависят от технического состояния станции — возможен как запланированный, так и досрочный сценарий.

США продолжат финансирование проекта до 2030 года, Россия — до 2028 года. Окончательное решение примут все международные партнеры, включая страны ЕКА, Японию и Канаду. Особую сложность представляет контролируемый сход с орбиты массивной конструкции станции (435 тонн).

МКС, работающая с 1998 года, остается символом космического сотрудничества, несмотря на политические разногласия. В НАСА подчеркивают необходимость скоординированных действий всех участников проекта для безопасного завершения миссии.