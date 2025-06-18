Нарушителей в Домодедове и Подольске оштрафовали за незаконное обращение с мусором

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области вынесли постановления о назначении административного наказания по фактам незаконной транспортировки и сброса отходов в двух округах южного Подмосковья. Протоколы об административных правонарушениях поступили в министерство из органов полиции, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Трое нарушителей были задержаны в Домодедове, микрорайоне Белые Столбы и деревне Заболотье. Двое из них транспортировали стройотходы без оформления разрешительных документов, один осуществлял горизонтальную планировку земельного участка с помощью строительного мусора. Еще один гражданин, незаконно перевозивший мусор, был задержан в Подольске.

По итогам рассмотрения протоколов все нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Ранее сообщалось, что во время выездного мероприятия в Домодедове сотрудники министерства объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований по фактам незаконного размещения отходов в микрорайоне Барыбино и деревне Уварово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.