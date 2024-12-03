Нарушитель оштрафован за незаконную добычу песка в Подмосковье

Арбитражный суд принял сторону Минэкологии Подмосковья в споре с индивидуальным предпринимателем, который пытался избежать возмещения ущерба, нанесенного незаконным недропользованием вблизи деревни Притыкино. Ранее факт нарушения был установлен инспекторами эконадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина заключил договор с одним из местных предприятий по вертикальной планировке своего участка. В ходе работ подрядчик организовал выемку песчано-гравийной массы на площади более 0,8 га и глубиной до 7 м. Тем самым он нанес ущерб, сумму которого эксперты оценили в 11,8 млн рублей. Минэкологии обратилось в суд с исковым заявлением об ее возмещении.

Арбитражный суд вынес решение взыскать с нарушителя сумму ущерба. Предприниматель несколько раз пытался опротестовать решение, но не добился успеха, по делу открылось исполнительное производство.

Тогда нарушитель подал очередную жалобу, утверждая, что большую часть ущерба причинили другие лица, которые незаконно пользовались участком. Однако суд указал на то, что последнее нарушение произошло уже после того, как началась добыча песка контрагентом предпринимателя. Решение о возмещении осталось в силе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.