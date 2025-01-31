Нарушения природоохранного законодательства выявили в округе Люберцы

В промзоне вблизи СНТ «Сосновый бор» в деревне Островцы городского округа Люберцы сотрудники администрации, министерства экологии и природопользования Московской области, МУ МВД России «Люберецкое» провели совместный ночной экологический рейд, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В ходе рейда был выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства: несанкционированные источники выбросов вредных веществ, захламленные пищевыми и строительными отходами земельные участки. Также сотрудниками МВД проведена проверка нелегального общежития — задержаны 12 иностранных граждан, законность их пребывания на территории РФ устанавливается», — отметил Волков.

Он добавил, что собственнику одного земельного участка выдано предписание устранить навалы отходов и привести территорию в надлежащее состояние.

«Министерством экологии и природопользования готовятся еще пять предписаний на собственников участков за размещение отходов на территории. Держим на контроле, проведение подобных рейдов продолжим», — подчеркнул Владимир Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.