Нарушений при организации ЕГЭ в Видновской школе № 9 не выявили

Прокуратура не выявила нарушений при организации ЕГЭ в Видновской школе № 9

В Видновской школе № 9 была проведена проверка после сообщений в социальных сетях о нарушениях при организации ЕГЭ по обществознанию. Данные не подтвердились, сообщили РИАМО в пресс-службе управления образования администрации Ленинского городского округа.

В пресс-службе добавили, что безопасность детей и педагогов во время проведения экзамена всегда находится в приоритете. Пункты проведения экзамена (ППЭ) оснащены стационарными металлодетекторами и переносными металлоискателями. Вход на пункт проходил через стационарную рамку металлодетектора. Дополнительный осмотр ручным металлодетектором проводили два сотрудника охраны. Представители охранной организации выполняли действия согласно инструкции, нарушения этических норм не было.

Все участники экзамена в школе были ознакомлены с правилами проведения ЕГЭ в ППЭ, подписанные памятки о правилах проведения участники сдали при входе. Каждый участник экзамена при нарушении прав имеет право подать апелляцию на процедуру проведения экзамена.

Ранее в пресс-служба прокуратуры Подмосковья сообщили, что в Сети появилась информация о нарушениях в школе во время проведения ЕГЭ по обществознанию.

Предполагалось, что были допущены нарушения при осуществлении пропуска учеников.

В Видновской городской прокуратуре изучили записи с камер видеонаблюдения и провели опрос сотрудников школы.