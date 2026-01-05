Нарушение норм при ремонте может обойтись в тысячи рублей

Собственники квартир, проводящие ремонт, могут столкнуться с административными штрафами не только за шум в неположенное время, но и за сильный запах лакокрасочных материалов, а также за хранение стройматериалов в местах общего пользования. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

По словам эксперта, при жалобе соседей на запах краски может быть проведена проверка Роспотребнадзора, которая в случае превышения допустимых уровней вредных веществ (определяемых СанПиН) приведет к штрафу по статье 6.4 КоАП РФ — от 500 до 1000 рублей.

Такое же наказание грозит за шумные работы в запрещенные часы, устанавливаемые региональным законодательством. Кроме того, штраф от 2000 до 2500 рублей может быть выписан за незаконную перепланировку, такую как перенос «мокрых зон» или установка радиаторов на балконе.

Машаров рекомендует выбирать проверенные бригады, соблюдать нормы тишины, правильно утилизировать мусор и решать конфликты с соседями в досудебном порядке.

