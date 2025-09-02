Народный проект «Мой Вишневый сад» собрал более 100 участников в округе Пушкинский

Четыре дня непрерывного театрального марафона, девять спектаклей, 3600 зрителей, более 100 участников и свыше 50 отснятых медиароликов в проекте «Мой Вишневый сад», а также сотни восторженных отзывов. Это первые итоги «Пушкинского театрального фестиваля — 2025», который завершил свою работу в минувшее воскресенье, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Особое место в программе фестиваля заняло празднование 165-летия со дня рождения Антона Павловича Чехова. Именно на пушкинской земле, где зарождался русский репертуарный театр, где репетировал сам Константин Сергеевич Станиславский, бывали Владимир Иванович Немирович-Данченко и, конечно же, Антон Павлович Чехов, фестиваль отдал дань уважения великому классику.

Ивантеевский музыкально-драматический театр представил спектакль «Маленькие комедии» по водевилям Чехова, который вызвал настоящий шквал комплиментов и положительных отзывов.

На живописных газонах парка четыре дня кипела работа над проектом «Мой Вишневый сад». Любой желающий мог почувствовать себя частью чеховской эпохи, перевоплотившись в любимого героя и прочитав отрывок из его произведений. Строки из «Каштанки», «Трех сестер», «Вишневого сада», «Чайки», «Предложения», «Юбилея», «Медведя», «Злого мальчика», а также письма Чехова звучали в парке, создавая неповторимую атмосферу. Весь отснятый материал будет использован для создания уникальных видеосюжетов, которые вскоре смогут увидеть зрители на телевидении.

«Пушкинский театральный фестиваль — 2025» стал ярким событием, объединившим поколения и подарившим незабываемые моменты творчества и вдохновения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.