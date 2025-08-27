Народный мемориал защитникам Белого дома 1993 года может исчезнуть

Неофициальный мемориал, посвященный жертвам событий октября 1993 года у Белого дома, оказался под угрозой сноса из-за начала строительства жилого комплекса на месте бывшего стадиона «Красная Пресня», сообщают «Ведомости» .

Как сообщил первый секретарь московского горкома КПРФ Виктор Царихин, застройщик пока обошел территорию стихийного памятника, состоящего из крестов, транспарантов и других памятных объектов, однако его дальнейшая судьба остается под вопросом

Власти настаивают, что вместо разрозненных народных инициатив будет создан единый официальный мемориал: летом 2025 года на портале «Активный гражданин» прошло голосование, в котором более 133 тысяч человек выбрали проект монумента в виде крупных цифр «1993» работы скульптора Салавата Щербакова. Памятник планируется установить в начале улицы Дружинниковской.

Однако участники тех событий, такие как экс-депутат Сергей Бабурин, называют это «покушением на народную память» и настаивают на сохранении существующего мемориала с часовней и поклонным крестом.

Политолог Алексей Макаркин отмечает, что официальная мемориализация может смягчить остроту исторической оценки тех трагических событий, сфокусировавшись на памяти о погибших, а не на вопросе вины сторон.

Опросы ВЦИОМ показывают, что память о расстреле Белого дома остается живой в обществе: 88% россиян знают о тех событиях, но лишь 18% поддерживали тогда Ельцина, а 14% — Верховный Совет. КПРФ готова отстаивать существующий мемориал, однако, как отмечают социологи, при отсутствии широкой общественной поддержки его судьба может решиться относительно незаметно.