Народный мемориал защитникам Белого дома 1993 года может исчезнуть
Неофициальный мемориал, посвященный жертвам событий октября 1993 года у Белого дома, оказался под угрозой сноса из-за начала строительства жилого комплекса на месте бывшего стадиона «Красная Пресня», сообщают «Ведомости».
Как сообщил первый секретарь московского горкома КПРФ Виктор Царихин, застройщик пока обошел территорию стихийного памятника, состоящего из крестов, транспарантов и других памятных объектов, однако его дальнейшая судьба остается под вопросом
Власти настаивают, что вместо разрозненных народных инициатив будет создан единый официальный мемориал: летом 2025 года на портале «Активный гражданин» прошло голосование, в котором более 133 тысяч человек выбрали проект монумента в виде крупных цифр «1993» работы скульптора Салавата Щербакова. Памятник планируется установить в начале улицы Дружинниковской.
Однако участники тех событий, такие как экс-депутат Сергей Бабурин, называют это «покушением на народную память» и настаивают на сохранении существующего мемориала с часовней и поклонным крестом.
Политолог Алексей Макаркин отмечает, что официальная мемориализация может смягчить остроту исторической оценки тех трагических событий, сфокусировавшись на памяти о погибших, а не на вопросе вины сторон.
Опросы ВЦИОМ показывают, что память о расстреле Белого дома остается живой в обществе: 88% россиян знают о тех событиях, но лишь 18% поддерживали тогда Ельцина, а 14% — Верховный Совет. КПРФ готова отстаивать существующий мемориал, однако, как отмечают социологи, при отсутствии широкой общественной поддержки его судьба может решиться относительно незаметно.