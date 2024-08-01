«Народный инспектор» выявил порядка 500 нарушений парковки на газонах Подмосковья

Автовладельцы знают — парковать личный транспорт необходимо по установленным правилам, чтобы избежать создания неудобств для других участников движения и пешеходов. Сообщить о безразличном поведении автомобилистов, оставляющих свои машины на газонах, можно через портал « Добродел » в разделе «Народный инспектор», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«В июле жители обнаружили 494 случая парковки автомобилей в зеленых зонах, общий штраф которых составил более 1 миллиона рублей. Наибольшее число нарушений зарегистрировано в городском округе Красногорск — 88 постановлений на сумму 344 тысячи рублей. К более популярным местам, где фиксировались дорожные нарушители, относятся дворы в поселке Путилково и селе Ильинское», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В июльский топ автохамов попали следующие городские округа, где выявлено наибольшее число нарушений: Балашиха — 69; Котельники — 62; Ленинский округ — 59; Химки — 31.

Для подачи сообщения о нарушении требуется совершить простые действия: сначала необходимо зафиксировать на видео ту часть, где произошло нарушение, будь то контейнерная площадка, зеленая зона или территория детской площадки. Далее следует указать номер автомобиля нарушителя.

После этого сообщение будет направлено на модерацию в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах.

По словам главы региона, нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.