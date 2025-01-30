«Народные тропы» появятся в трех населенных пунктах Шаховской в 2025 году

Проект «Народные тропы» в 2025 году расширяет свое присутствие в муниципальном округе Шаховская, где полным ходом идет работа по созданию и благоустройству пешеходных маршрутов. В этом году планируется завершить работы на трех тропах, расположенных в живописных уголках региона. Жители и гости округа смогут насладиться прогулками по новым маршрутам: в деревне Дор, селе Середа и Раменье. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы рады новым возможностям для активного отдыха в нашем округе. Эти три новые тропы станут отличным дополнением к нашей инфраструктуре для любителей природы», — подчеркнул глава муниципального округа Шаховская Замир Гаджиев.

Проект стремится сделать отдых на природе доступным и комфортным для всех, предоставляя возможность насладиться красотой и разнообразием местной природы.

Завершение работ запланировано на конец августа 2025 года, что позволит любителям природы насладиться новыми маршрутами в конце летнего сезона, а также подготовиться к осенним прогулкам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.