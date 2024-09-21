Народные приметы на 22 сентября: что надо делать в День осеннего равноденствия

День осеннего равноденствия в 2024 году пришелся на 22 сентября. С древних времен он сопровождался таинственными ритуалами, приметами и запретами, сообщает Общественная Служба Новостей .

На Руси в этот день девушки рано утром отправлялись умываться ключевой водой. Считалось, что она сохраняет молодость и красоту. Другой важной традицией в День осеннего равноденствия был сбор ягод, среди которых ключевую роль отдавали рябине.

Из нее варили компоты и кисели, а также грозди вешали в жилище. Считалось, что она отгоняет от дома зло. Также существовала традиция рассказать рябиновому дереву о своих заветных желаниях, чтобы они сбылись. В праздник было принято накрывать на стол пироги, а также раздавать угощения беднякам.

В День осеннего равноденствия хозяюшки наводили дома порядок. Кроме того, в этот день любили ходить в баню. Большое внимание уделяли нуждающимся, совершали добрые дела. В праздник не принято было ругаться, так как ссора сулила долгий раздор.

Были и другие запреты. Например, нельзя было начинать какие-либо новые дела. В этот день не принято было давать деньги в долг, так как считалось, что обратно они не вернутся.

Люди на Руси верили, что если в День осеннего равноденствия светит солнце, то почти всю осень будет теплая погода. А если на рябине было большое количество ягод, то считалось, что осень будет дождливая.

Обилие паутины на сарае говорило о том, что осень будет долгой, а зима наступит поздно. Хорошей приметой считалось увидеть накануне Дня осеннего равноденствия плохой сон.