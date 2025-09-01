Народные дружины Подмосковья обеспечивали порядок на школьных линейках

сегодня в 15:22

В Московской области народные дружины участвовали в обеспечении общественного порядка и безопасности во время торжественных линеек, посвященных Дню знаний. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

С самого утра совместно с сотрудниками полиции дружинники дежурили у школ, контролировали ситуацию на прилегающих территориях и помогали в организации прохода участников и гостей. Их задача — предотвратить возможные правонарушения, оказать помощь в случае нештатных ситуаций и поддерживать спокойную атмосферу праздника.

Благодаря слаженной работе дружинников, педагогов и правоохранительных органов, все школьные мероприятия 1 сентября в Подмосковье прошли спокойно и без нарушений.

Совместные дежурства дружинников и полиции позволяют оперативно среагировать на любую ситуацию и обеспечивать порядок на массовых мероприятиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.