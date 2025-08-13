сегодня в 20:35

Народные дружинники помогают в природоохранных рейдах в Подмосковье

В выходные в городских округах Одинцово и Подольск прошли рейды по выявлению нарушений требований природоохранного законодательства. Мероприятия походили под чутким контролем Госэконадзора и Гостехнадзора Министерства экологии Московской области совместно с сотрудниками правоохранительных органов при содействии народных дружин городских округов. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

В ходе рейда были проверены такие объекты как: места вблизи Большого Дзержинского карьера, Озера Нерское, Долгое и Круглое.

В результате проверок были выявлены нарушения природоохранного законодательства:

составлено 4 протокола по ч. 1 ст. 8.2 КоАП за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления;

9 административных протоколов по ч. 1 ст. 8.42 КоАП за нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах водных объектов.

Участие народных дружин в таких мероприятиях помогает правоохранительным и контрольно-надзорным органам выявлять и пресекать нарушения экологического законодательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.