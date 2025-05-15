Народную артистку Веру Васильеву обманули на 215 тысяч рублей
Народная артистка СССР Вера Васильева перевела преступникам крупную сумму денег после серии провокационных звонков «сотрудников ФСБ», сообщает РЕН ТВ.
Неизвестные злоумышленники разработали многоходовую аферу. Сначала актрисе позвонил человек, представившийся ее бывшим руководителем, и сообщил о якобы обнаруженных нарушениях в бухгалтерии.
Затем «сотрудник полиции» запугал пенсионерку уголовным делом о финансировании украинской армии. Кульминацией стал звонок от якобы «куратора спецоперации» Ильи, который убедил перевести все сбережения на «безопасный счет».
В МВД подтвердили возбуждение уголовного дела по факту мошенничества.
Вера Васильева — легендарная советская и российская актриса, народная артистка СССР. Несмотря на почтенный возраст, продолжает участвовать в творческой жизни.