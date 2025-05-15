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Народную артистку Веру Васильеву обманули на 215 тысяч рублей

Неизвестные злоумышленники разработали многоходовую аферу. Сначала актрисе позвонил человек, представившийся ее бывшим руководителем, и сообщил о якобы обнаруженных нарушениях в бухгалтерии.

Затем «сотрудник полиции» запугал пенсионерку уголовным делом о финансировании украинской армии. Кульминацией стал звонок от якобы «куратора спецоперации» Ильи, который убедил перевести все сбережения на «безопасный счет».

В МВД подтвердили возбуждение уголовного дела по факту мошенничества.

Вера Васильева — легендарная советская и российская актриса, народная артистка СССР. Несмотря на почтенный возраст, продолжает участвовать в творческой жизни.