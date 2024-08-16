Народная дружина провела рейд в Щелкове

Народная дружина городского округа Щелково совместно с представителями межмуниципального управления министерства внутренних дел Российской Федерации «Щелковское», сотрудниками управлением потребительского рынка, сферы услуг и вопросов рекламы администрации городского округа Щелково, а также сотрудниками управлением территориальной безопасности администрации городского округа Щелково провели рейдовые мероприятия в сфере торговли, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе проверки было осмотрено восемь торговых точек, работающих на территории городского округа Щелково. В одной из них был выявлен факт продажи алкогольного напитка несовершеннолетнему. Сотрудники полиции проводят проверку по этому инциденту. Нарушителю грозит штраф в размере до пятидесяти тысяч рублей

Чтобы стать членом Народной дружины, необходимо соответствовать определенным критериям. Прежде всего, у кандидата не должно быть судимостей и приводов в органы внутренних дел.

Если вы хотите присоединиться к Народной дружине, обратитесь к заместителю командира по телефону: 8 (925) 823-17-79. После этого вам нужно будет написать заявление о рассмотрении вашей кандидатуры и предоставить справку об отсутствии судимости, копии паспорта, СНИЛС, ИНН и расчетного счета.

В течение трех месяцев будет проходить испытательный срок. За это время ваши документы будут направлены в правоохранительные органы для проверки. Если они подтвердят, что нет препятствий для вступления в Народную дружину, вас примут в ее ряды.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.