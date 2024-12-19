Наро-Фоминская школа № 7 теперь официально носит имя своего героического ученика

Сегодня в торжественной обстановке на историческом здании Наро-Фоминской школы № 7 по улице Школьная открыта табличка с именем Героя Советского Союза Николая Ивановича Григорьева в названии школы, увековечившая память её выпускника, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Николай Григорьев закончил учебу в 1941 году и в первый день войны был призван в ряды Красной Армии. Героически сражался под Сталинградом, освобождал Харьков, Донецк, Одессу… Погиб в бою на Висле, обеспечив ценою своей жизни надежную переправу нашим войскам. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. В 2025 году его подвигу исполняется 80 лет.

Открыл митинг директор школы Кривцов Владимир Александрович. Он поприветствовал гостей школы и поздравил её учеников с присвоением школе имени Героя Советского Союза Николая Ивановича Григорьева. Пожелал ребятам быть достойными памяти павшего в годы Великой Отечественной войны героя.

В мероприятии, подготовленном коллективом школы, приняли участие племянники Н. И. Григорьева — Елена Николаевна Буханова и Сергей Николаевич Христофоров. Им предоставили торжественно открыть

Со словами благодарности к присутствующим обратилась Елена Николаевна Буханова: «Наша семья безмерно благодарна Наро-Фоминску за память о нашем героическом дяде. Мы с большим удовольствием приезжаем в школу, где учился Николай Иванович, и где так тепло принимают нас и бережно относятся к истории нашей страны и Города воинской славы Наро-Фоминск. Передавая фронтовые письма Николая в фонд музея, мы уверены, что сделали правильный шаг — эта реликвия нашей семьи находится в надёжных руках и стала прямым свидетельством истории для сегодняшних учеников и будущих поколений».

Митинг закончился возложением цветов к портрету Героя Советского Союза Николая Ивановича Григорьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.