Наро-Фоминск выбрал сквер в мкр Привокзальный для благоустройства в 2026 году

Более 17,1 тыс. жителей подмосковного Наро-Фоминска приняли участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое проходило с 21 апреля по 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Проголосовать можно было за одну из четырех территорий:

Верея, 1-я Советская улица, сквер у Дома культуры, ул. Кировская;

деревня Афинеево, сквер;

Наро-Фоминск, микрорайон Привокзальный, улица Полубоярова, дом 3;

Наро-Фоминск, микрорайон Привокзальный, сквер в привокзальном районе, улица Полубоярова.

Из четырех предложенных территорий для преображения победил сквер в привокзальном микрорайоне на ул. Полубоярова. Он набрал 12,6 тыс. голосов. На втором месте сквер у Дома культуры в Верее — 1,6 тыс. голосов. На третьем и четвертом месте территория на ул. Полубоярова, дом 3 — 1,4 тыс. голосов и сквер в деревне Афинеево — 1,3 тыс. человек.

Работы по преображению победившего сквера начнутся в следующем году. Они будут осуществлены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», являющейся частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В голосовании могли принять участие все жители округа старше 14 лет, используя специальный интернет-портал. При необходимости помощь им оказывали волонтеры. Для участия достаточно было выбрать регион Подмосковья и проголосовать за понравившийся объект.

По всей Московской области в данном голосовании поучаствовали более 777 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.