Наро-Фоминск усилил уборку снега ночной бригадой и спецтехникой перед снегопадом

В Наро-Фоминске создана ночная бригада и задействовано 10 единиц техники для оперативной уборки снега на городских дорогах в преддверии ожидаемого снегопада.

В Наро-Фоминске ожидается сильный снегопад, который, по прогнозам синоптиков, продлится не менее двух дней. Городские службы заранее усилили меры по уборке снега: впервые сформирована постоянная ночная бригада для работы в ночное время.

В ночную смену на главных магистралях города задействовано не более 10 человек и 10 единиц техники. Грейдеры первыми очищают трассы от сугробов и накатанного снега, после чего лаповые погрузчики загружают снег в самосвалы для вывоза. Такой подход позволяет быстро освобождать десятки метров дорог за один проход.

По словам представителя дорожной службы, основная задача — не только убрать снег, но и не допустить его накопления, чтобы избежать транспортных заторов утром. Благодаря работе ночной бригады основные улицы, включая Маршала Жукова, Ленина, Новикова и Найдова-Железова, остаются проходимыми даже в период сильных осадков.

Превентивные меры позволяют обеспечить бесперебойное движение транспорта и сохранить привычный ритм жизни в городе, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.